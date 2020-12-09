Свердловский прокурор получил строгий выговор от генпрокурора РФ

Свердловский прокурор получил строгий выговор от генпрокурора РФ

Сегодня, 15:03ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Генпрокурор России Роман Краснов объявил строгий выговор прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову.

Он наказан за слабое использование системы правовой статистики, пишет Ура.ру со ссылкой на приказ главы ведомства.

В документе отмечается, что в Свердловской области было выявлено более 70 тысяч фактов непредоставления статистических карточек, а также отсутствие регистрации более 20 тысяч сообщений о преступлениях. Охлопков не обеспечил надлежащий контроль.

Допущены серьёзные просчеты в организации деятельности подчинённых работников по обеспечению полноты и качества первичной информации, предоставляемой в ГАС ПС,написано в документе.

Официальный представитель в прокуратуре Свердловской области не прокомментировал подлинность документа. Также в приказе отмечается, что аналогичные нарушения допустил прокурор Новосибирской области Яков Хорошев. Он находится на больничном, поэтому решение о санкции не принято.

Свердловская областьпрокурор
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