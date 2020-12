Свердловский прокурор получил строгий выговор от генпрокурора РФ

Генпрокурор России Роман Краснов объявил строгий выговор прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову.

Он наказан за слабое использование системы правовой статистики, пишет Ура.ру со ссылкой на приказ главы ведомства. В документе отмечается, что в Свердловской области было выявлено более 70 тысяч фактов непредоставления статистических карточек, а также отсутствие регистрации более 20 тысяч сообщений о преступлениях. Охлопков не обеспечил надлежащий контроль. Допущены серьёзные просчеты в организации деятельности подчинённых работников по обеспечению полноты и качества первичной информации, предоставляемой в ГАС ПС,написано в документе. Официальный представитель в прокуратуре Свердловской области не прокомментировал подлинность документа. Также в приказе отмечается, что аналогичные нарушения допустил прокурор Новосибирской области Яков Хорошев. Он находится на больничном, поэтому решение о санкции не принято.

