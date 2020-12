В Нижнем Тагиле горожанам предлагают принять участие в опросах для оценки деятельности органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба администрации города.

Опросы размещены на портале «Открытое Правительство Свердловской области». Темы, на основе которых составлялись вопросы, следующие: Удовлетворенность качеством автомобильных дорог для проживающих в муниципальных образованиях Свердловской области;

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами;

Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании. Напомним, в Нижнем Тагиле продолжают определять общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году. Горожане смогут проголосовать за любимые места отдыха. Рейтинговое голосование состоится с 12 по 25 января 2021 года. Набравшие наибольшее количество голосов объекты получат поддержку из областного и федерального бюджетов. Жители Нижнего Тагила смогут проголосовать за любимые места отдыха

Related news: Жители Нижнего Тагила смогут проголосовать за любимые места отдыха

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter