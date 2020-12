В Екатеринбурге глава районной администрации торжественно откроет школьную парту

В Екатеринбурге глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко примет участие в торжественном открытии «Парты героя».

Данную инициативу предложили партийцы «Единой России». На парте будут размещены изображения и факты из жизни Героя России Владимира Ласточкина. Майор милиции Ласточкин был удостоен этого звания за участие в Чеченской войне, передает Znak сообщение пресс-службы политической ячейки. Предполагается, что на это место буду садить лучших учеников класса и детей, ведущих активную общественную работу. Акция «Парта России» организуется в учебных заведениях в рамках партийного проекта «Новая школа». Его целью является формирование у детей положительного отношения к истории родины и героям боевых действий. Торжественное мероприятие должно пройти сегодня, 9 декабря.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter