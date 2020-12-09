В Екатеринбурге начался процесс по уголовному делу об убийстве Ксении Каторгиной

10 октября 2019 обвиняемые встретились с девушкой и применили к ней электрошокер. Однако она не потеряла сознание и оказала сопротивление. Тогда обвиняемая нанесла ей не менее семи ударов в ногу, а обвиняемый надел на запястья рук пластиковые хомуты.