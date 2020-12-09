В Екатеринбурге суд продлил арест обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной

В Екатеринбурге суд продлил арест обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной

Сегодня, 16:41ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге суд продлил арест троим обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной до 27 мая.

Кроме того, в ходе заседания было выдвинуто ходатайство об изменении меры пресечения Марату Ахметвалиеву на домашний арест. Защитник аргументировал это отсутствием криминального прошлого у подсудимого. Трое обвиняемых потребовали заменить адвоката. Все обращения были отклонены судьей, пишет E1.

Следующее заседание пройдет 10 декабря.

Напомним, сегодня в ходе судебного процесса обвиняемая Екатерина Меньшикова заявила о применении к ней мер физического и психологического воздействия для подписания нужных следствию показаний. Она заявила об огромных гематомах и отбитых почках. Следователи СКР опровергли данную информацию.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
сударестпродлениеКсения Каторгина
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы