В Екатеринбурге суд продлил арест обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной

В Екатеринбурге суд продлил арест троим обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной до 27 мая.

Кроме того, в ходе заседания было выдвинуто ходатайство об изменении меры пресечения Марату Ахметвалиеву на домашний арест. Защитник аргументировал это отсутствием криминального прошлого у подсудимого. Трое обвиняемых потребовали заменить адвоката. Все обращения были отклонены судьей, пишет E1. Следующее заседание пройдет 10 декабря. Напомним, сегодня в ходе судебного процесса обвиняемая Екатерина Меньшикова заявила о применении к ней мер физического и психологического воздействия для подписания нужных следствию показаний. Она заявила об огромных гематомах и отбитых почках. Следователи СКР опровергли данную информацию. «Отбили почки»: в Екатеринбурге обвиняемая в убийстве Каторгиной заявила о пытках

