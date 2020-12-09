В Екатеринбурге суд продлил арест обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной

Кроме того, в ходе заседания было выдвинуто ходатайство об изменении меры пресечения Марату Ахметвалиеву на домашний арест. Защитник аргументировал это отсутствием криминального прошлого у подсудимого. Трое обвиняемых потребовали заменить адвоката. Все обращения были отклонены судьей, пишет E1.
Следующее заседание пройдет 10 декабря.
Напомним, сегодня в ходе судебного процесса обвиняемая Екатерина Меньшикова заявила о применении к ней мер физического и психологического воздействия для подписания нужных следствию показаний. Она заявила об огромных гематомах и отбитых почках. Следователи СКР опровергли данную информацию.