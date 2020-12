По данным ноября, цена на молоко в Нижнем Тагиле поднялась до 54,45 рубля за литр, сообщает Свердловскстат.

В Свердловской области в ноябре цены на продукт выросли в среднем на 1,35 рубля за литр с 49,72 до 51,07 рублей. Дороже всего молоко стоит в Нижнем Тагиле — 54,45 рубля, далее следуют Серов — 52,48 рубля и Екатеринбург — 51,12 рубля. Напомним, в октябре стоимость продукта в Нижнем Тагиле составила 49,72 рублей за литр. Свердловскстат: в Нижнем Тагиле подешевело молоко

