В Нижнем Тагиле подрядчик начал работы по очистке Черноисточинского пруда

В 2021 году планируется привести в порядок устье реки Чауж и Ушковской канавы. Этот этап завершится в 2022 году. Затем проведут работы в районе шламонакопителя. Полностью завершить очистку объекта должны в 2023 году. Сумма контракта составила 441,2 миллиона рублей.