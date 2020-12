В Нижнем Тагиле подрядчик начал работы по очистке Черноисточинского пруда

В Нижнем Тагиле МУП «Тагилдорстрой» начало первый этап работ по очистке Черноисточинского пруда.

Обустраивается технологический проезд для укладки труб, по которым будут проходить отложения ила, сообщается в группе «Тагилдорстрой» во «Вконтакте». В 2021 году планируется привести в порядок устье реки Чауж и Ушковской канавы. Этот этап завершится в 2022 году. Затем проведут работы в районе шламонакопителя. Полностью завершить очистку объекта должны в 2023 году. Сумма контракта составила 441,2 миллиона рублей. Напомним, на очистку Черноисточинского пруда в рамках нацпроекта «Экология» выделят 470 миллионов рублей. Свердловская область получит один миллиард рублей на нацпроект «Экология»

