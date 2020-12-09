В Нижнем Тагиле пройдут публичные слушания по ремонту моста на улице Циолковского

В Нижнем Тагиле пройдут публичные слушания по ремонту моста на улице Циолковского

Сегодня, 09:01ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле проведут публичные слушания по реконструкции автомобильных дорог по улице Октябрьской революции и моста на улице Циолковского. Постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Они состоятся 24 декабря 2020 года в 14.00 по адресу: улица Красноармейская, 36 в кабинете № 17.

Организатор публичных слушаний — Управление архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила.

С 11 декабря там будет размещена экспозиция проектов и начнут принимать предложения и замечания от участников публичных слушаний. Информационные материалы по проекту будут размещены на официальном сайте города.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложен на начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Бородина.

Напомним, в конце ноября тагильчане на публичных слушаниях одобрили проект бюджета мэрии на 2021 год.

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