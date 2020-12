В Нижнем Тагиле пройдут публичные слушания по ремонту моста на улице Циолковского

В Нижнем Тагиле проведут публичные слушания по реконструкции автомобильных дорог по улице Октябрьской революции и моста на улице Циолковского. Постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Они состоятся 24 декабря 2020 года в 14.00 по адресу: улица Красноармейская, 36 в кабинете № 17. Организатор публичных слушаний — Управление архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила. С 11 декабря там будет размещена экспозиция проектов и начнут принимать предложения и замечания от участников публичных слушаний. Информационные материалы по проекту будут размещены на официальном сайте города. Контроль за выполнением настоящего постановления возложен на начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Бородина. Напомним, в конце ноября тагильчане на публичных слушаниях одобрили проект бюджета мэрии на 2021 год. Тагильчане одобрили проект бюджета мэрии на 2021 год

