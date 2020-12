В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей

С 11 по 14 декабря 2020 года в Нижнем Тагиле и ГГО проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Основная направленность мероприятия — пресечение грубых правонарушений ПДД, которое связано с управлением автомобилями водителей в состоянии опьянения, лишенных или не имеющих прав. За управление транспортным средством в состоянии опьянения, предусмотрена административная ответственность по статье 12.8 КоАП РФ и штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 18 месяцев. При повторном нахождении за рулем в состоянии опьянения, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ и лишение свободы. Напомним, в Нижнем Тагиле 5 декабря сотрудники ГИБДД провели рейд по безопасности пешеходов. В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД провели рейд по безопасности пешеходов

