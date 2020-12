В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию по COVID-19 после новогодних праздников

В Роспотребнадзоре рассказали о вариантах развития ситуации с коронавирусом после новогодних праздников.

Развитие эпидемиологического процесса после праздников будет зависеть от того, как россияне будут соблюдать профилактические меры Директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что возможны два варианта развития событий, пишет «РИА Новости». Эпидпроцесс стабилизируется, если население будет соблюдать ограничительные рекомендации. В противном случае, возможен откат к прежним значениям. Он отметил, что ради собственной безопасности в праздники нужно избегать больших компаний и массовых мероприятий, посещения ТЦ и поездок на общественном транспорте. Горелов добавил, что полезно гулять на свежем воздухе. Напомним, Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от посещения новогодних корпоративов. Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от посещения новогодних корпоративов

