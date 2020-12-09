Вице-мэр Нижнего Тагила объяснил причины убыли населения города

Вице-мэр Нижнего Тагила объяснил причины убыли населения города

Сегодня, 13:31ОбществоPhoto: pixabay.com
Замглавы Нижнего Тагила Алексей Бурдилов рассказал о причинах уменьшения населения города.

На начало 2020 года в Нижнем Тагиле зарегистрировано 351 565 жителей. По прогнозам представителей власти, к началу следующего года это количество уменьшится на 1 324 человека.

Население убывает естественным образом и снижается за счет миграции. В этом году это не так заметно из-за коронавирусных ограничений, передает ИА «Все новости» слова Алексея Бурдилова.

Выделяются два основных направления миграции. В первом случае из города уезжают люди в возрасте от 18 до 25 лет. Они едут получать образование. И второй случай — граждане от 30 до 40 лет. Такие люди, как правило, находят более высокооплачиваемую работу и покидают не только город, но и область. Отмечается, что к этой категории относятся самые высококвалифицированные кадры.

Напомним, в октябре Свердловскстат сообщил о снижении количества мигрантов на Среднем Урале. Статисты связывают это с пандемией COVID-19.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
снижениенаселениеНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы