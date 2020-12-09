Вице-мэр Нижнего Тагила объяснил причины убыли населения города

Выделяются два основных направления миграции. В первом случае из города уезжают люди в возрасте от 18 до 25 лет. Они едут получать образование. И второй случай — граждане от 30 до 40 лет. Такие люди, как правило, находят более высокооплачиваемую работу и покидают не только город, но и область. Отмечается, что к этой категории относятся самые высококвалифицированные кадры.