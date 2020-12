Вице-мэр Нижнего Тагила объяснил причины убыли населения города

Замглавы Нижнего Тагила Алексей Бурдилов рассказал о причинах уменьшения населения города.

На начало 2020 года в Нижнем Тагиле зарегистрировано 351 565 жителей. По прогнозам представителей власти, к началу следующего года это количество уменьшится на 1 324 человека. Население убывает естественным образом и снижается за счет миграции. В этом году это не так заметно из-за коронавирусных ограничений, передает ИА «Все новости» слова Алексея Бурдилова. Выделяются два основных направления миграции. В первом случае из города уезжают люди в возрасте от 18 до 25 лет. Они едут получать образование. И второй случай — граждане от 30 до 40 лет. Такие люди, как правило, находят более высокооплачиваемую работу и покидают не только город, но и область. Отмечается, что к этой категории относятся самые высококвалифицированные кадры. Напомним, в октябре Свердловскстат сообщил о снижении количества мигрантов на Среднем Урале. Статисты связывают это с пандемией COVID-19. В Свердловской области из-за пандемии COVID-19 снизилось количество мигрантов

