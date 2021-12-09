Четверг в Свердловской области: самые влиятельные тагильчане и первый McDonald’s

Первый ресторан быстрого питания McDonald’s планируют открыть в Нижнем Тагиле в 2022 году на ГГМ. По словам замглавы города Владислава Горячкина, возможность открыть общепит с мировым брендом появилась благодаря новому путепроводу через Тагильский пруд. Пока разрешения на строительство у представителей франшизы нет. Но, говорят, это дело времени. Посмотрим, повторит ли торговая марка в Нижнем Тагиле историю первого в России заведения, когда толпа из желающих попробовать вкус американской жизни стояла «оккупировала» McDonald’s, а очередь растянулась на несколько километров.