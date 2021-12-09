Четверг в Свердловской области: самые влиятельные тагильчане и первый McDonald’s

Градоначальник, глава полиции или депутаты –шорт-лист самых влиятельных тагильчан
В число самых влиятельных персон города вошли Владислав Пинаев, Ибрагим Абдулкадыров, Вячеслав Погудин, Денис Новоженов и Александр Потапов. В 2021 году в Нижнем Тагиле, по мнению экспертов TagilCity.ru, увеличилось влияние силовиков и представителей промышленности. При этом только 15 депутатов нижнетагильской городской думы из 27 попали в список влиятельности. Среди них — Вадим Раудштейн. А вот депутат ЗакСо Вячеслав Погудин стал третьим.
Бум и толпа людей — 90-е могут повториться в Нижнем Тагиле
Первый ресторан быстрого питания McDonald’s планируют открыть в Нижнем Тагиле в 2022 году на ГГМ. По словам замглавы города Владислава Горячкина, возможность открыть общепит с мировым брендом появилась благодаря новому путепроводу через Тагильский пруд. Пока разрешения на строительство у представителей франшизы нет. Но, говорят, это дело времени. Посмотрим, повторит ли торговая марка в Нижнем Тагиле историю первого в России заведения, когда толпа из желающих попробовать вкус американской жизни стояла «оккупировала» McDonald’s, а очередь растянулась на несколько километров.
За негабаритный груз водителям приходится платить в казну и в кабинете
В Серове капитан ГИБДД решал проблемы с перевозкой негабаритов в своем личном кабинете — с 2019 года местный предприниматель исправно носил наличные полицейскому. Страж порядка в свою очередь исправно продлевал бумаги о дорожной перевозке опасных грузов.
71-летний водитель Hyundai Solaris выехал на встречку и врезался в МАЗ. У пенсионера диагностировали несколько травм, отвезли в Демидовскую горбольницу и провели трепанацию. Водитель большегруза при этом тоже получил штраф — за перевозку трансформаторной будки.
Дорожники получают штрафы и новые грейдеры
«Серовавтодор» заплатит за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Оказалось, что количество вывозимого ими мусора превысило норматив в 13 раз. Теперь дорожники заплатят штраф в 40 тысяч рублей.
В Нижней Салде теперь будет чище и безопаснее на дорогах — администрация города за 8,5 миллионов рублей купит новый грейдер. Деньги выделят из местного бюджета.
Омикрон против прививок
В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы нового штамма коронавируса «омикрон». Среди них сильная слабость, головная боль, кашель и потеря аппетита. Помимо этого, у заболевших могут быть и типичные для COVID-19 поражения легких и других органов.
Новые исследования доказали, что вакцинация слабо спасает от омикрона. Точнее, недостаточная вакцинация. Наибольший эффект имеют три прививки, а «страйк» выбивает полная вакцинация вкупе с перенесенным коронавирусом.