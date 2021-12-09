Эксперт: АПК РФ может занять первую позицию на мировом рынке продовольствия

«Последствия коллапса после пандемии для систем международного сотрудничества и мировой экономики еще предстоит подсчитать и оценить. Сегодня можно констатировать серьезный спад в секторе мирового агропромышленного комплекса (АПК), где наша страна демонстрирует хорошую динамику роста», — приводит слова эксперта издание 1prime.ru. Мартынов добавил: можно ожидать, что в ближайший период до 2025 года отечественные аграрии смогут стать лидерами мирового продовольственного рынка.
Эксперт отметил, что санкции против РФ вызвали прямо противоположный эффект. За счет расширения господдержки агропромышленного комплекса и общего правительственного курса на развитие отрасли сельское хозяйство стало одним из флагманов экономики.
Количество людей, по подсчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за пандемии, выросло на 132 млн человек. По убеждению политолога, с увеличением численности населения и изменениями климата ценность данного экономического сегмента будет возрастать.
Как считает политолог, РФ обладает потенциалом для увеличения объемов сельхозпроизводства. Несмотря на трудные климатические условия, 2021 год был для аграриев удачным. Третий год подряд в России получено свыше 120 млн тонн зерна, установлены рекорды по сбору масличных, плодов и ягод, увеличено производство сахарной свеклы, гречихи и прочей социально значимой продукции.
Как 8 декабря заявил Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства, в этом году ведомство рассчитывает, что урожай зерна превысит 123 млн тонн чистого веса. Помимо этого, аграрии соберут порядка 23 млн тонн масличных и около 40 млн тонн сахарной свеклы.
Владимир Авдеенко, директор дирекции развития агро- и биотехнологий компании “Иннопрактика”, подтвердил URA.RU, что АПК России показывает устойчивость. Авдеенко отметил: третий сезон подряд аграрии РФ собирают урожай более 120 млн тонн.
По словам Авдеенко, больше всего в 2021 году непогода ударила по производителям картофеля и овощей. Однако и здесь получилось достичь достойных показателей: будет собрано свыше 6,7 млн тонн картофеля и около 7 млн тонн овощей. “Радует ситуация и в животноводстве. Достичь этих показателей помогают передовые научные разработки, в том числе в области цифровых решений, технологий “точного земледелия” и оценки урожайности, генетики и селекции, биотехнологии и биопрепаратов”, - рассказал эксперт.
Что касается животноводческой отрасли, вспышки птичьего гриппа и АЧС вызвали снижение поголовья птицы и свиней. Однако видно, что производственные объемы мяса не будут ниже в сравнении с прошлогодними. В отношении молока удастся достичь рекорда за последние 11 лет.
Мартынов отметил: у россиян не появится проблема пустых полок или сокращения ассортимента продукции. Наоборот, конкуренция и предложения качественной продукции растут.
Как он также добавил, соцподдержка россиян и регуляторные меры правительства дают возможность сглаживать скачки мировых цен на основные продукты.
По словам Аллы Высоцкой, генерального директора Союза АПК «Возрождение», на фоне пандемии продовольственная безопасность стала как никогда актуальной.
«В таких условиях Россия к 2025 году наверняка сможет доминировать на глобальном продовольственном рынке, но только если уже сейчас мы начнем развивать отрасль сельского хозяйства в таких направлениях, как обновление парка сельхозтехники и насыщенность ею сельского хозяйства», — сообщила Высоцкая.