Эксперт: АПК РФ может занять первую позицию на мировом рынке продовольствия

По словам Авдеенко, больше всего в 2021 году непогода ударила по производителям картофеля и овощей. Однако и здесь получилось достичь достойных показателей: будет собрано свыше 6,7 млн тонн картофеля и около 7 млн тонн овощей. “Радует ситуация и в животноводстве. Достичь этих показателей помогают передовые научные разработки, в том числе в области цифровых решений, технологий “точного земледелия” и оценки урожайности, генетики и селекции, биотехнологии и биопрепаратов”, - рассказал эксперт.