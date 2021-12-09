О коррупции среди свердловских силовиков рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин

Напомним, Михаил Бусылко был задержан при передаче 300 тысяч рублей. Общая сумма составляла 1,8 млн рублей. Деньги были получены от начальника отделения СКР по Верхней Пышме Владислава Вострецова. Он выступал посредником. В результате Бусылко получил 8,5 лет лишения свободы. Чуличков и Вострецов получили 9 и 9,5 лет соответственно.