О коррупции среди свердловских силовиков рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин

О коррупции среди свердловских силовиков рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин
О коррупции среди свердловских силовиков рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин
Сегодня, 11:57ОбществоФото: СК РФ
О коррупционных преступлениях бывшего замначальника Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и экс-заместителя прокурора региона Дмитрия Чуличкова напомнил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Он привел эти случаи в качестве примеров разоблачения коррупции в силовых ведомствах, пишет «Российская газета». Бастрыкин подчеркнул, что Следственным комитетом не скрывается ни одно коррупционное преступление среди силовиков.

Также глава СК РФ рассказал и о других громких делах на территории страны. Он отмечает, что в последние годы преступность в России снизилась.

Напомним, Михаил Бусылко был задержан при передаче 300 тысяч рублей. Общая сумма составляла 1,8 млн рублей. Деньги были получены от начальника отделения СКР по Верхней Пышме Владислава Вострецова. Он выступал посредником. В результате Бусылко получил 8,5 лет лишения свободы. Чуличков и Вострецов получили 9 и 9,5 лет соответственно.

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Свердловская областькоррупцияАлександр Бастрыкин
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