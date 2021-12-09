Передел рынка ЖКХ в Дзержинске может изменить нижегородский инвестиционный климат

В Дзержинске жители жалуются на тарифы на услуги ЖКХ. По мнению экспертов, работа ОАО «Дзержинский водоканал», вероятно, негативно скажется на репутации региона и его инвестиционном климате.

Как сообщили телекомпания «Дзержинск» и сайт «Дзержинское время», тарифы на водоснабжение будут увеличены на 10%. Сотрудники УК Дзержинска опровергают данную информацию и уточняют, что рост составит только 4%. При этом отмечается, что у указанных СМИ есть связь с ОАО «Дзержинский водоканал» (ДВК). Ранее СМИ часто публиковали новости о намерении управляющей компании увеличить тарифы на воду в большем размере. По мнению журналистов newsnn.ru, распространение неверных сведений обусловлено заинтересованностью ДВК в экспансии рынка жилищно-коммунальных услуг города. Несколько лет назад ДВК создал управляющую компанию, которая смогла заключить договор только с одним домом (вместо ожидаемых 26). В СМИ высказали предположение, что таким образом ДВК пытается повысить лояльность жильцов, настроив их против предыдущей компании. Как отмечают специалисты, водоканалу не удалось завоевать доверие жителей города из-за информационной борьбы, а также из-за существенного разрыва между счетами за воду и канализацию в Дзержинске и в других городах региона. В Дзержинске тариф был больше в три раза, чем в остальных населенных пунктах Нижегородской области. Представители водоканала при этом ссылались на необходимость реализации концессионного соглашения, которое было подписано в 2011 году на 25 лет. В соответствии с планом компания обязана вложить в городские водоканализационные сети 5 млрд рублей. Тарифы повышались все это время (в 2018 году даже на 11-13%), при этом модернизация сети и оборудования не была проведена. Аналогичная сумма в 5 млрд рублей появилась в информационном пространстве в связи с Новым банком развития БРИКС. Банк выделяет данную сумму, которую, как предполагают журналисты, ДВК, возможно, использует для отчетности перед органами власти. Отметим, что в 2015 году администрация Дзержинска предприняла попытку разорвать концессионное соглашение из-за неудовлетворенности работой ДВК. Убытки от передачи водоканализационного хозяйства ДВК легли на муниципальный бюджет, речь идет о 60 млн в год арендных платежей. Также в СМИ проверили документы о закупках, в результате чего выяснилось, что конкурсы на выполнение работ водоканала выигрывают «свои» организации. За несколько лет аффилированные фирмы, которые оформлены на близкое окружение руководства ДВК, выиграли свыше 100 конкурсов. Общая сумма превысила 1,2 млрд рублей. Эксперты прогнозируют, что данные обстоятельства, принципы работы компании и методы информационной войны негативно отразятся на репутационном и инвестиционном рейтинге Нижегородской области.

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