Первые эскизы реконструкции «Колизея» представлены в Екатеринбурге

Первые эскизы реконструкции «Колизея» представлены в Екатеринбурге
Первые эскизы реконструкции «Колизея» представлены в Екатеринбурге
Сегодня, 08:47ОбществоФото: пресс-служба "Провинциальных танцев"
Предварительные эскизы реконструкции старейшего кинотеатра «Колизей» представлены в Екатеринбурге. В помещения планируют переехать «Провинциальные танцы» в 2022 году.

На данный момент специалистами проводится экспертиза здания, чтобы определить точную сумму ремонта. В администрации города ранее заявляли, что стоимость реконструкции составит порядка 300-350 миллионов рублей.

После завершения работ планируется сохранить надпись «Колизей». Рядом будет размещена табличка с брендом «Провинциальных танцев». Спектакли пока показывают в Театре юного зрителя.

Фото:пресс-служба "Провинциальных танцев"

Здание первого театра было возведено в 1845 году и реконструировано в 1982 году. В общей сложности «Колизей» реконструировали пять раз. В 2019 году кинотеатр закрылся.

На данный момент в здании временно находится Екатеринбургский театр кукол, потому что в основном помещении проводятся ремонтные работы. В свое здание театр возвратится в 2022 году.

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