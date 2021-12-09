Первые эскизы реконструкции «Колизея» представлены в Екатеринбурге

На данный момент специалистами проводится экспертиза здания, чтобы определить точную сумму ремонта. В администрации города ранее заявляли, что стоимость реконструкции составит порядка 300-350 миллионов рублей.
После завершения работ планируется сохранить надпись «Колизей». Рядом будет размещена табличка с брендом «Провинциальных танцев». Спектакли пока показывают в Театре юного зрителя.
Здание первого театра было возведено в 1845 году и реконструировано в 1982 году. В общей сложности «Колизей» реконструировали пять раз. В 2019 году кинотеатр закрылся.
На данный момент в здании временно находится Екатеринбургский театр кукол, потому что в основном помещении проводятся ремонтные работы. В свое здание театр возвратится в 2022 году.