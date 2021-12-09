Социальный характер проблемы грязи в российских городах отметил Владимир Путин

Социальный характер проблемы грязи в российских городах отметил Владимир Путин
Социальный характер проблемы грязи в российских городах отметил Владимир Путин
Сегодня, 09:40ОбществоФото: 1MI
С мнением ученого Андриана Селезнева о том, что грязь в городах обостряет социальную проблему качества жизни, согласился президент РФ Владимир Путин.

Селезнев во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых заявил, что работал в 2017 году над проектом оценки загрязненности улиц Екатеринбурга. Этот вопрос, по его словам, затрагивает не только экологические аспекты, но также социальные и управленческие.

С такими выводами Владимир Путин согласился. По его мнению, социальный эффект выходит из экологического — чем дольше сохраняется грязь, тем хуже живется людям с точки зрения окружающей среды.

Ученый отметил, что вопрос особо актуален для Екатеринбурга, Мурманска, Ростова-на-Дону, Владивостока и Новосибирска, пишет ТАСС.

В 2020 году российскими учеными была создана модель оценки уровни загрязненности улиц города с помощью вычисления концентрации пыли в снегу. Полученные данные позволили определить, как выпадение и накопление осадков сказывается на качестве окружающей среды.

Ученые из УрО РАН оценили количество грязи таким способом в Екатеринбурге. Были взяты 30 проб снегогрязевой пульпы и свежего снега, по которому еще не ездили автомобили, в шести районах города. Был проведен анализ на наличие минералов, химических веществ и гранулометрия (содержание в почве минеральных частиц, от которых зависит плодородие).

Результаты показали, что снегогрязевая пульпа на дорогах и обочинах содержала 35 грамм твердых веществ на литр. Две трети из этого количества — пыль. Главной причиной ее появления считается истирание полотна шипованными шинами.

На улицах Екатеринбурга, по подсчетам ученых, накопилось около 80 тысяч тонн пыли. Это 53 килограмма на одного жителя. В общей сложности на улицах города выявлено около 320 тысяч тонн твердого грязевого осадка.

Сюжеты:
ЭкологияЕкатеринбург
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