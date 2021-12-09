Социальный характер проблемы грязи в российских городах отметил Владимир Путин

Селезнев во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых заявил, что работал в 2017 году над проектом оценки загрязненности улиц Екатеринбурга. Этот вопрос, по его словам, затрагивает не только экологические аспекты, но также социальные и управленческие.