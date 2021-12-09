Суд не принял иск к премьер-министру Мишустину от активистов из Екатеринбурга

Напомним, активисты подали в суд иск к Мишустину и правительству РФ. Они считают, что для них за участие в несогласованных митингах в январе и апреле 2021 года назначены неправомерно обязательные работы. Истцы ссылались на постановление Конституционного суда от 2013 года, где сказано, что обязательный труд не может применяться в качестве наказания или средства политического воздействия.