«Танцевавший» в ТЦ Екатеринбурга с охранниками тиктокер рассказал свою версию событий

Тиктокер, который записал на видео, как он пытается пройти в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбург без паспорта, объяснил свой поступок тем, что не хотел показывать оригинал паспорта и ему не нравится, когда его трогают.

В новом ролике молодой человек рассказал, что до ТЦ добирался около 1-1,5 часа. С охраной пришлось потратить еще пол часа. В результате, заявляет екатеринбуржец, у него осталось пол часа для выбора куртки. В один момент мужчине надоела препираться с охраной, он пошел в магазин. По словам мужчины, охранник начал его хватать, поэтому он его оттолкнул. Затем их уже было двое. После этого молодой человек взял одного охранника и покружил, показывая, по его словам, что трогать его не надо. Молодого человека возмутило поведение охраны. Он также заявил, что один пнул его по ноге и замахивался рацией. Однако с его стороны рукоприкладства не было. Тиктокер в Екатеринбурге прошел в ТЦ без паспорта, бегал и носил охранников на руках

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