«Танцевавший» в ТЦ Екатеринбурга с охранниками тиктокер рассказал свою версию событий

В новом ролике молодой человек рассказал, что до ТЦ добирался около 1-1,5 часа. С охраной пришлось потратить еще пол часа. В результате, заявляет екатеринбуржец, у него осталось пол часа для выбора куртки. В один момент мужчине надоела препираться с охраной, он пошел в магазин. По словам мужчины, охранник начал его хватать, поэтому он его оттолкнул. Затем их уже было двое. После этого молодой человек взял одного охранника и покружил, показывая, по его словам, что трогать его не надо.
Молодого человека возмутило поведение охраны. Он также заявил, что один пнул его по ноге и замахивался рацией. Однако с его стороны рукоприкладства не было.