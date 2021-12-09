Три дня осталось до окончания акции «Елка желаний» в Тагиле

Исполнение желаний участников акции проходит со 2 декабря по 28 февраля. Принять участие в ней могут дети от 3 до 17 лет с ОВЗ и инвалидность, сироты и юные тагильчане, оставшиеся без попечения родителей. Также подать заявки могут дети из малообеспеченных семей и пожилые жители старше 60 лет с проблемами со здоровьем. Подробности можно узнать на сайте всероссийской акции.
Пожелать можно одежду, игрушки, спортинвентарь, цифровую технику, экипировку для занятий спортом, принадлежности для хобби и развития, книги. Также можно загадать встречу со знаменитостью, поездку или экскурсию.
Организаторы напомнили, что принять участие могут и люди, желающие помочь детям и пенсинерам.