Три дня осталось до окончания акции «Елка желаний» в Тагиле

Три дня осталось до окончания акции «Елка желаний» в Тагиле
Три дня осталось до окончания акции «Елка желаний» в Тагиле
Сегодня, 14:08ОбществоФото: 1MI
Загадать материальное или нематериальное желание могут сироты или дети с ОВЗ, а также пенсионеры, имеющие проблемы со здоровьем, старше 60 лет. Сбор заявок на участие в акции «Елка желаний» заканчивается 11 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.

Исполнение желаний участников акции проходит со 2 декабря по 28 февраля. Принять участие в ней могут дети от 3 до 17 лет с ОВЗ и инвалидность, сироты и юные тагильчане, оставшиеся без попечения родителей. Также подать заявки могут дети из малообеспеченных семей и пожилые жители старше 60 лет с проблемами со здоровьем. Подробности можно узнать на сайте всероссийской акции.

Пожелать можно одежду, игрушки, спортинвентарь, цифровую технику, экипировку для занятий спортом, принадлежности для хобби и развития, книги. Также можно загадать встречу со знаменитостью, поездку или экскурсию.

Организаторы напомнили, что принять участие могут и люди, желающие помочь детям и пенсинерам.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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