В Иркутске открылся 1700-й по счету офис «Инвитро»

В Иркутске открылся 1700-й по счету офис «Инвитро»
В Иркутске открылся 1700-й по счету офис «Инвитро»
Сегодня, 19:57Общество
Компания «Инвитро» открыла 1700-й офис, который расположен в городе Иркутске. Услуги лаборатории популярны у иркутян: только в этом году клиентами компании стало свыше четверти миллиона жителей города.

По словам гендиректора «Инвитро-Сибирь» и «Инвитро-Приморье» Александра Хамидулина, сейчас резко вырос спрос на исследования в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Но также сохранились прежние объемы исследований, не связанных с COVID-19. Об этом сообщают «Новые известия».

Отмечается, что компания «Инвитро» является участником программы госгарантий по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) и ежегодно выполняет для таких целей свыше 150 тыс. различных исследований. Помимо 4,4 тыс. видов лабораторных исследований компания предлагает пациентам УЗИ-диагностику, ЭКГ, проведение вакцинации, консультации врачей-специалистов и др. А еще в ряде регионов доступен выезд специалиста лаборатории на дом, что на сегодняшний день пользуется немалым спросом. Также компания реализует продукцию под брендом «Инвитро».

С начала 2021 году в России и других странах открылось 186 офисов, а до конца нынешнего года руководство компании планирует открыть еще пятьдесят. На сегодняшний день у «Инвитро» одна из крупнейших в Восточной Европе сетей медицинских офисов и восемь лабораторных комплексов.

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