В Свердловской области за год отремонтировали 167 км дорог

Во всех субъектах Уральского федерального округа полностью завершены работы по укладке дорожного покрытия по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В Свердловской области в этом году отремонтировано 167 км региональных дорог.

Для достижения цели нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регион было направлено почти 10 млрд рублей. Большую часть этой суммы составили средства, привлеченные из федерального бюджета, — 7,3 млрд рублей. Достичь таких объемов финансирования дорожного строительства удалось за счет дополнительной федеральной поддержки в 4,3 млрд рублей. Это позволило нам существенно повысить темпы работ на капиталоемких объектах, таких как реконструкция и строительство участков ЕКАД, реконструкция путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле, ремонт транспортной развязки в районе пересечения объездной дороги и Кольцовского тракта. Мы приступили к строительству новой развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге. Кроме того, мы дополнительно отремонтировали 47 километров региональных автодорог,отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 14 отремонтированных в регионе участков являются дорогами, идущими к социально-значимым объектам, образовательным и медицинским учреждениям. Общая протяженность таких дорог и улиц — почти 30 км. Например, в Нижнем Тагиле это двухкилометровый участок улицы Карла Маркса — от Октябрьской революции до Островского, ведущий к детской городской больнице. А также проезд к противотуберкулезному диспансеру № 3 и психиатрической больнице № 7 в районе Валегина бора. Еще ремонт проведен на шести тагильских улицах, ведущих к детским садам и школам. Их общая протяженность составляет 12,3 км. Всего в Нижнем Тагиле в 2021 году в рамках нацпроекта отремонтировано 14 основных участков дорог на сумму свыше 600 млн рублей и два дополнительных — улица Коксовая и Октябрьский проспект. Самым протяженным объектом стала улица Индустриальная — 3 км дороги. А крупнейшим объектом БКД в этом году стала реконструкция путепровода на улице Циолковского стоимостью более 1 млрд рублей. В этом году тагильская команда превзошла себя. Дополнительные деньги, выделенные на реализацию, 124 миллиона рублей — они также были в срок освоены. Качественных и безопасных дорог в Нижнем Тагиле стало еще больше. За два года было отремонтировано 52 дороги, подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Но нацпроект «Безопасные качественные дороги» — это не только строительство и реконструкция дорожного полотна, но и внедрение интеллектуальных транспортных систем. Таким образом, в Нижнем Тагиле происходит замена светофоров и дорожных контроллеров, способных работать в системе автоматизированного управления дорожным движением. В соответствии с программой развития ИТС, в этом году предстоит замена 26 светофоров. Из них 12 объектов абсолютно новых, остальные будут модернизированы. Одной из особенностей новых светофоров станет появление на них дополнительной информационной секции для водителей. Секция представляет из себя изображение идущего человека и стрелки белого цвета с направлением движения. Она предупреждает водителей о том, что по разрешающему сигналу светофора возможно пересечение поворачивающих автомобилей с идущими также на зеленый сигнал светофора пешеходами. Всего в планах у администрации Нижнего Тагила установить 100 подобных информационных секций. В рамках федерального проекта «Модернизация пассажирского транспорта», входящего в нацпроект БКД, в сентябре этого года в Екатеринбурге появились 60 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе. Мы продолжаем развивать автопарк Екатеринбурга. В прошлом году пришло 57 автобусов на экологичном топливе — сжиженном газе. И в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» город получил 60 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. Это экономично и экологично. С приходом этой партии машин муниципальный автопарк будет обновлен на 70%. В конечном итоге мы переведем весь городской общественный транспорт на экологичное топливо,рассказал Евгений Куйвашев. Следующим этапом проекта модернизации пассажирского транспорта станет обновление парка электротранспорта, троллейбусов и трамваев.

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