ВЭБ провел исследование о жизни в городах России

В области культуры лидирующие позиции у Казани, Тюмени и Екатеринбурга. По направлению «Образование» лучше всего дела обстоят у в Казани, Нижнего Новгорода и Новосибирска. Так произошло за счет системно более высокого уровня высшего образования, качества инфраструктуры и уровня образованности населения в сравнении с большинством других городов.