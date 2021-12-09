ВЭБ провел исследование о жизни в городах России

ВЭБ провел исследование о жизни в городах России
ВЭБ провел исследование о жизни в городах России
Сегодня, 17:19ОбществоФото: pixabay.com
ВЭБ.РФ при помощи PwC, РАНХиГС и Агентства стратегических инициатив (АСИ) рассчитал «Индекс качества жизни в городах».

Исследование показало, что граждане Российской Федерации, проживающие в мегаполисах, обычно имеют более хорошее образование, чем представители государств, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Россияне не так обеспечены жильем, они меньше отдыхают и чаще перерабатывают. Об этом пишет vedomosti.ru.

Авторы «Индекса качества жизни в городах» изучили стандарты ОЭСР. Последняя объединяет 38 государств, в том числе большую часть из тех, которые входят в Европейский союз. С данными Организации экономического сотрудничества и развития сопоставимы 23% показателей. «Индекс…» охватывает 115 наиболее крупных мегаполисов и административных центров российских регионов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга.

Специалисты учитывали 250 показателей по 12 составляющим благополучия. Здесь имеются в виду жилищные условия, заработок и трудоустройство, состояние здоровья, образование, мобильность, развитие местности и ее благоустройство, состояние окружающей среды, безопасность, общество, работу и отдых, соблюдение гражданских прав, общую удовлетворенность (субъективная оценка людей по данным опроса).

При оценке эксперты, как правило, изучали данные статистики (66%). Субъективную оценку самих граждан по результатам исследований отразили 14% показателей, 13% – это геоаналитика (данные по анализу территории мегаполисов), 7% – информация, полученная из разных источников в Сети способом парсинга.

Городам присваивали балл от 0 до 100 по каждому основном показателю, где 0 баллов – худшее значение, 100 баллов – лучшее значение по всем населенным пунктам.

По направлению «Здоровье» в первой пятерке мегаполисов оказались Салехард, Ханты-Мансийск, Саранск, Новый Уренгой и Элиста. Речь идет о доступности и качестве врачебной помощи, состоянии здоровья и образе жизни граждан.

В области культуры лидирующие позиции у Казани, Тюмени и Екатеринбурга. По направлению «Образование» лучше всего дела обстоят у в Казани, Нижнего Новгорода и Новосибирска. Так произошло за счет системно более высокого уровня высшего образования, качества инфраструктуры и уровня образованности населения в сравнении с большинством других городов.

Лучше всего дела с экологией обстоят в Петропавловске-Камчатском, Тобольске, Ульяновске, Петрозаводске и Магадане. Составители «Индекса…» учитывали состояние окружающей среды, систему обращения с мусором и изменение климата.

Специалисты уверены, что благодаря «Индексу качества жизни в городах» получится качественнее оценивать сложившуюся там обстановку. ВЭБ.РФ вложит в экономику городов до 2024 года примерно один триллион рублей. Главные направления, помимо стандартных для ВЭБ.РФ масштабных проектов в инфраструктуре, промышленности и экспорте, определены по большей части запросами самого населения мегаполисов, отметил представитель госкомпании.

По словам главного управляющего директора, руководителя блока аналитики и маркетинга группы ВЭБ.РФ Андрея Самохина, структура пытается «задать социальное измерение инвестиций» - установить новые критерии принятия решений. Так будет учитываться влияние инвестиционных проектов на жизнь простой семьи, в число показателей войдет увеличение доступности школ и врачебной помощи, улучшение экологии и работы транспорта. Однако для начала необходимо оценить сегодняшнюю ситуацию в мегаполисах.

Дополнительный аналитический инструмент превратится в огромное подспорье для новых исследований. Он откроет широкое поле для сравнений и выработки новых идей по развитию населенных пунктов.

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