Врачу из Екатеринбурга после жалоб на зарплату предложили стать вебкам-моделью

В социальных сетях работнику скорой помощи Виктории Яблоковой из Екатеринбурга предложили пойти работать вебкам-моделью или уехать в США, раз ее не устраивает зарплата.

Все эти предложения прозвучали в комментариях под постом журналиста и блогера Ильи Варламова. В посте он написал про то, что сейчас у всех есть возможность смены профессии с помощью курсов и образовательного контента в интернете, и, если кто-то не доволен своей работой и не может найти ничего другого, то виноват, вероятно, в этом сам. В комментариях Виктория написала, что на врача-реаниматолога необходимо учиться восемь лет, а зарплата у них ниже средней по Свердловской области. По словам девушки, ставка реаниматолога в областной столице – 38 тысяч рублей. В ответ другие читатели блога оценили ее фигуру, отметили модельную внешность и отправили на работу вебкам-моделью или фитнес-тренером. Некоторые предложили перебраться в США, где медикам платят очень достойно. Виктория отметила, что не держит обиды на авторов таких комментариев, сообщает «КП-Екатеринбург».

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