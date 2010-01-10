Что было, что будет...

По версии авторитетного интернет - агентства РИА новости - одним из главных событий в Уральском округе в 2010-ом станет смена, либо продление полномочий глав сразу нескольких территорий - Югры, Ямала, Челябинской и Тюменской областей. А вот - какие перемены ждут свердловскую область? Пятерка наиболее важных событий 2010 года, которые только предстоят - по версии нашей программы.

Для Александра Мишарина 2010 год станет практически первым на посту главы Свердловской области. Новый губернатор вступил должность в конце ноября - весь декабрь он формировал новое правительство и входил в суть проблем региона. Глава области уже обозначил приоритеты развития, среди которых внедрение инноваций и развитие информационных технологий.

14 марта 2010 года жители Свердловской области выберут депутатов областной думы. Выборы пройдут по новым правилам. До сих пор политические объединения выходили с единым списком кандидатов. Теперь партии должны выдвигать кандидатов в 14 территориях, а также формировать общеобластной список. Реформа избирательного кодекса призвана приблизить депутатов к жителям области.

С 1 января началась реформа свердловской милиции. Эксперимент по изменению структуры начало УВД Екатеринбурга - из четырех РУВД сделали два городских управления. Еще одно РУВД, напротив, делится на три более мелких подразделения. УВД Екатеринбурга перестает быть управленческой структурой, теперь за ним закрепляется новый район "Академический". В прошлое уйдут и районные подразделения ГИБДД. Структура милиции в перспективе поменяется и в других муниципалитетах.

Среди громких уголовных дел, по которым в 2010 году будут вынесены судебные решения - дело о пенсионном миллиарде. Деньги принадлежали Свердловскому отделению Пенсионного фонда. В причастности к их исчезновению обвиняется бывший глава областного отделения Сергей Дубинкин. На языке уголовного кодекса это звучит как "превышение должностных полномочий", а также "злоупотребление полномочиями или пособничество". Статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.