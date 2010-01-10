Главбух детского дома в г. Нижний Тагил обвиняется в крупной растрате
10 января 2010, 18:38ОбществоArtem
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Главный бухгалтер одного из детских домов г. Нижний Тагил обвиняется в хищении денег из кассы приюта.
Факт растраты средств не по назначению выявили сотрудники прокуратуры во время очередной проверки.
Главный бухгалтер обвиняется сразу по трём статьям Уголовного кодекса — мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Главбух уже уволен из приюта, кроме того, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
"В течение 2008 года путём подделки документов главбух похитил порядка 111 тысяч рублей бюджетных денег. Сейчас дело вместе с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд", - сообщила Ольга Тетерина, старший помощник прокурора Свердловской области.
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