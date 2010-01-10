Главбух детского дома в г. Нижний Тагил обвиняется в крупной растрате

Факт растраты средств не по назначению выявили сотрудники прокуратуры во время очередной проверки.

Главный бухгалтер обвиняется сразу по трём статьям Уголовного кодекса — мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Главбух уже уволен из приюта, кроме того, ему грозит до 7 лет лишения свободы.