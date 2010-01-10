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Главбух детского дома в г. Нижний Тагил обвиняется в крупной растрате
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Главбух детского дома в г. Нижний Тагил обвиняется в крупной растрате

10 января 2010, 18:38ОбществоArtem
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