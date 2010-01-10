К 2020 году РФ может остаться без своего автопрома
Падение рынка на пятьдесят с лишним процентов - это почти тройное снижение прибыли у продавцов и двойной спад производства.
Заместитель министра промышленности и торговли России Станислав Наумов:
- То, что мы называем отечественным автопромом, в течение трех-пяти лет может исчезнуть в нашей стране. И мы понимаем, что постоянное давление со стороны иностранных партнеров на Россию в части еще большей открытости нашего рынка приведет к тому, что большинству иностранных предприятий будет проще закрыть производство, переключившись на импорт.
Они знают, куда прикручивать фары, где крепится руль. Для рабочих большинства заводов России так называемая отверточная сборка и есть иностранное производство. Автомобиль, как в конструкторе, нужно собрать по частям. О передаче технологий больше говорят. Производить сами запчасти просто некому.
Парламентарии намерены провести ревизию сначала всех соглашений с иностранными компаниями на предмет полноценности совместного производства, а затем поставщиков по вопросу повышения качества. Например, «АвтоВАЗ» жалуется — автомобили были бы лучше, если бы не брак поставленных деталей. Теперь концерн устроят только те российские поставщики, кто одобрен партнерами из альянса Renault-Nissan.
«Это будут или поставщики существующие, которые пришли к ним, или нам нужно будет создавать производство с иностранными поставщиками. Но, подчеркиваю, в перспективе мы планируем покупать большую часть компонентов от производителей, которые находятся на территории Российской Федерации», — заверил президент ОАО «АвтоВАЗ» Игорь Комаров.
Пока иностранный бизнес не спешит переносить производство, отечественный по традиции взывает к поддержке государства. «Нам очень сложно в одиночку бороться без страхования рисков, без государственной поддержки, когда создаются страховые экспортные и импортные банки», — говорит Сергей Когогин, председатель Объединения автопроизводителей России, генеральный директор ОАО «КамАЗ».
Обещано помочь напрямую деньгами — свыше триллиона рублей до 2020 года — и косвенно — стимуляцией продаж с помощью программы утилизации старых машин. Казна похудеет почти на 10 миллиардов рублей ради того, чтобы с февраля следующего года владелец смог, потратив 3 тысячи рублей, получить 50 тысяч, сдав в утиль свой автомобиль. По правилам полученные деньги можно потратить на покупку авто исключительно российского производства. Это пока вовсе не обещает сверхдоход именно российским компаниям. Сейчас почти каждая иномарка, собранная отверткой, не стесняется называть себя сделанной в России.