К 2020 году РФ может остаться без своего автопрома

Заместитель министра промышленности и торговли России Станислав Наумов:

- То, что мы называем отечественным автопромом, в течение трех-пяти лет может исчезнуть в нашей стране. И мы понимаем, что постоянное давление со стороны иностранных партнеров на Россию в части еще большей открытости нашего рынка приведет к тому, что большинству иностранных предприятий будет проще закрыть производство, переключившись на импорт.

Они знают, куда прикручивать фары, где крепится руль. Для рабочих большинства заводов России так называемая отверточная сборка и есть иностранное производство. Автомобиль, как в конструкторе, нужно собрать по частям. О передаче технологий больше говорят. Производить сами запчасти просто некому.

Парламентарии намерены провести ревизию сначала всех соглашений с иностранными компаниями на предмет полноценности совместного производства, а затем поставщиков по вопросу повышения качества. Например, «АвтоВАЗ» жалуется — автомобили были бы лучше, если бы не брак поставленных деталей. Теперь концерн устроят только те российские поставщики, кто одобрен партнерами из альянса Renault-Nissan.

«Это будут или поставщики существующие, которые пришли к ним, или нам нужно будет создавать производство с иностранными поставщиками. Но, подчеркиваю, в перспективе мы планируем покупать большую часть компонентов от производителей, которые находятся на территории Российской Федерации», — заверил президент ОАО «АвтоВАЗ» Игорь Комаров.

Пока иностранный бизнес не спешит переносить производство, отечественный по традиции взывает к поддержке государства. «Нам очень сложно в одиночку бороться без страхования рисков, без государственной поддержки, когда создаются страховые экспортные и импортные банки», — говорит Сергей Когогин, председатель Объединения автопроизводителей России, генеральный директор ОАО «КамАЗ».