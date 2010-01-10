В Китае создан Институт по проблемам России
10 января 2010, 18:18ОбществоArtem
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При Хэйлунцзянском университете, на основе имеющихся исследовательских ресурсов, создан Институт по проблемам России, сообщает агентство «Синьхуа».
Он станет интеллектуальной базой для государственных органов и местных администраций при изучении проблем России и формировании политики в отношении России.
Названному институту подчиняются исследовательские учреждения по изучению российской политики, экономики, общества, культуры, законодательства, а также по изучению вопросов инноваций и развития.
При институте также созданы редакции газеты «Дальневосточный торгово-экономический вестник» и журнала «Проблемы России».
Напомним, Хэйлунцзянский университет находится в Харбине (Северо-Восточный Китай).
Здесь получили подготовку многие квалифицированные специалисты русского языка. Сам университет стал каналом развития образовательного сотрудничества, научных и культурных обменов с Россией.
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