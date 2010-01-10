В Китае создан Институт по проблемам России

Он станет интеллектуальной базой для государственных органов и местных администраций при изучении проблем России и формировании политики в отношении России.

Названному институту подчиняются исследовательские учреждения по изучению российской политики, экономики, общества, культуры, законодательства, а также по изучению вопросов инноваций и развития.

При институте также созданы редакции газеты «Дальневосточный торгово-экономический вестник» и журнала «Проблемы России».

Напомним, Хэйлунцзянский университет находится в Харбине (Северо-Восточный Китай).