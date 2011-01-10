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Из-за аварии по улицам Режа больше недели разливается вода
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Из-за аварии по улицам Режа больше недели разливается вода

10 января 2011, 09:03ОбществоОльга
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