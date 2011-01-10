Из-за аварии по улицам Режа больше недели разливается вода

- Определились, откуда может бежать, копнули - действительно, есть вода,выступила. Но пока водопровод не нашли. То есть, где он проходит,узнаем, но пока не докопались до него, - объяснил Рамиль Гаптулхаев,заместитель директора по водоснабжению МУП «Режводоканал» «Вестям».