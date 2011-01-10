Из-за аварии по улицам Режа больше недели разливается вода
10 января 2011, 09:03ОбществоОльга
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За 10 дней Реж превратился в каток. Вода появилась на улицах еще в конце декабря, однако все это время чиновники не могли определить, кто именно отвечает за аварию, передают Вести.
- Определились, откуда может бежать, копнули - действительно, есть вода,выступила. Но пока водопровод не нашли. То есть, где он проходит,узнаем, но пока не докопались до него, - объяснил Рамиль Гаптулхаев,заместитель директора по водоснабжению МУП «Режводоканал» «Вестям».
В ближайшие 5-7 лет России грозит коммунальная катастрофа, если ужесейчас не начать ремонт основных сетей ЖКХ. Такое заявление сделал вноябре 2010 года на заседании президиума Госсовета по проблемамжилищно-коммунального хозяйства Президент РФ Дмитрий Медведев. Износинженерного оборудования в отрасли достиг 73%. Президент потребовалразработать региональные программы развития ЖКХ и ввести ответственностьдля нерадивых ТСЖ и управляющих компаний.
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