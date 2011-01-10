Прошла неделя эксперимента екатеринбуржца, который решил прожить на потребительскую корзину
1 января 17-летний Виталий начал свой эксперимент и закупил продукты на сумму 2632 рубля в рамках государственной минимальной продуктовой корзины. Через неделю он подвел предварительные итоги.
Виталий составил список оставшихся продуктов, в который входят 350 граммтушенки, 400 грамм мяса для бульона, 250 грамм макарон, 1,8 кг.картофеля.Настроен екатеринбуржец оптимистично и уверен, что продуктов хватит. «Снедавнего времени вселилось уверенность что у меня все получится,продуктов хватит и не придется сидеть на хлебе и воде последние дни».
Правда, он признается, что однажды «сорвался» и купил кировскую булочку,которая не входит в список продуктов.
- Власти как будто издеваются над людьми. То и дело слышишь по радио,читаешь в интернете - выросли цены на гречку, снова подорожала картошка,опять подскочит в цене хлеб, - рассказал Виталий «Комсомольскойправде». - А чиновники бодренько так рапортуют о повышении прожиточногоминимума на двадцать или тридцать рублей! Как будто они живут на Марсе, ане в России, как их народ. Вот я и решил проверить - можно ли на самомделе прожить на этот прожиточный минимум, или он обычная сказка,придуманная властями.
Виталий выложил в сетьсписок оставшихся продуктов, на которые ему предстоит жить еще 3 недели:
Консервы
горошек 100 грамм
кукуруза 200грамм
тушенка 350 грамм
фасоль 300 грамм
сметана 200 грамм
майонез 300 грамм
творог 400 грамм
мясо для бульона 400 грамм
гуляш из свиньи 400 грамм
рыба окунь 300 грамм
курица 2 кг
вермишель 0.4 кг
макароны 0.250 кг
крупа перловая 900грамм
крупа манная 800грамм
рис 750грамм
гречка 700 грамм
мука 600 грамм
хлеб 200 грамм
капуста 1.35 кг
картошка1.8 кг
лук 240 грамм
свекла 350 грамм
яблоки 0.5 кг
киви 700 грамм
масло 100 грамм
сыр плавленный 200 грамм
сахар 750грамм
брусника замороженная 300 грамм
яйцо 15 шт
печенки 100 грамм
шоколад 200 грамм
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