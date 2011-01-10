Прошла неделя эксперимента екатеринбуржца, который решил прожить на потребительскую корзину

Виталий составил список оставшихся продуктов, в который входят 350 граммтушенки, 400 грамм мяса для бульона, 250 грамм макарон, 1,8 кг.картофеля.Настроен екатеринбуржец оптимистично и уверен, что продуктов хватит. «Снедавнего времени вселилось уверенность что у меня все получится,продуктов хватит и не придется сидеть на хлебе и воде последние дни».

- Власти как будто издеваются над людьми. То и дело слышишь по радио,читаешь в интернете - выросли цены на гречку, снова подорожала картошка,опять подскочит в цене хлеб, - рассказал Виталий «Комсомольскойправде». - А чиновники бодренько так рапортуют о повышении прожиточногоминимума на двадцать или тридцать рублей! Как будто они живут на Марсе, ане в России, как их народ. Вот я и решил проверить - можно ли на самомделе прожить на этот прожиточный минимум, или он обычная сказка,придуманная властями.