С 1-ого марта 2011 года водителям начнут выдавать новые удостоверения

«Главное нововведение - новые водительские удостоверения, которые начнутвыдавать уже с 1 марта 2011 года, будут соответствовать всеммеждународным стандартам», - сказал он. Стоимость выдачи нового бланкаводительского удостоверения составит 800 рублей, добавил ВикторКирьянов.