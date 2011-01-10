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С 1-ого марта 2011 года водителям начнут выдавать новые удостоверения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С 1-ого марта 2011 года водителям начнут выдавать новые удостоверения

10 января 2011, 07:37ОбществоОльга
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