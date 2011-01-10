С 1-ого марта 2011 года водителям начнут выдавать новые удостоверения
10 января 2011, 07:37ОбществоОльга
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Об этом сообщил Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Российской Федерации генерал-полковник милиции Виктор Кирьянов.
«Главное нововведение - новые водительские удостоверения, которые начнутвыдавать уже с 1 марта 2011 года, будут соответствовать всеммеждународным стандартам», - сказал он. Стоимость выдачи нового бланкаводительского удостоверения составит 800 рублей, добавил ВикторКирьянов.
Новый документ, пластиковая карточка с высокойполиграфической защитой иштрих-кодом, ускорит процесс проверки документа.
Виктор Кирьянов подчеркнул, что «введение нового образца не повлечет засобой массовую замену ранее выданных водительских удостоверений»,сообщает ИТАР-ТАСС.
© TagilCity.ru по материалам ИТАР-ТАСС
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