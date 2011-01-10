США накрыла снежная буря, а Бразилию – рекордная жара
10 января 2011, 08:43Общество
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На южные штаты США обрушился сильный снегопад. Из-за снежной бури пришлось отменить ряд авиарейсов.
В воскресенье были отменены 330 рейсов из международного аэропортаХартсфилд-Джексон, еще 1,4 тысячи рейсов были отменены в понедельник,сообщает РИА Новости.
Тем временем в Рио-де-Жанейро зафиксирована рекордно высокая температуравоздуха.В воскресенье термометры показали 38,4 градуса. сообщил(Inmet). По данным Национальный институт метеорологии Бразилии, этотдень стал самым жарким с начала года.
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