США накрыла снежная буря, а Бразилию – рекордная жара

В воскресенье были отменены 330 рейсов из международного аэропортаХартсфилд-Джексон, еще 1,4 тысячи рейсов были отменены в понедельник,сообщает РИА Новости.

Тем временем в Рио-де-Жанейро зафиксирована рекордно высокая температуравоздуха.В воскресенье термометры показали 38,4 градуса. сообщил(Inmet). По данным Национальный институт метеорологии Бразилии, этотдень стал самым жарким с начала года.