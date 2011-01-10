В Ревде под колесами «Газели» погибла девушка, катавшаяся на надувной камере

Как пишет «Комсомольская правда», молодые люди привязали надувнуюкамеру-«бублик» к автомашине ВАЗ-21140. 21-летний водитель выехал надорогу, ведущую в Ревду, и разогнался до нешуточной для такого«аттракциона» скорости - 30 км/ч. На резком повороте «прицеп» занесло, ион оказался на встречной полосе.

- 18-летняя Елена, сидевшая в «бублике», оказалась под колесамидвигавшейся во встречном направлении грузовой «Газели», - рассказалпресс-секретарь ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Онаполучила тяжелейшие травмы и на «скорой» ее увезли в больницу. Но тамона скончалась - спасти ее врачам не удалось.

Водителю грозит срок до пяти лет и лишение водительских прав на тригода. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.