Житель Екатеринбурга взорвал гранату после ссоры с подругой

Еще 3 января между молодыми людьми, 19-летней Ярославой и 21-летнимТимофеем, произошла серьезная ссора, о которой даже имеется заявление вмилицию. «Через несколько дней Тимофей, взломав дверь квартиры, где онпроживал вместе с девушкой, вынес оттуда процессор, принадлежащий братуподруги, телевизор, забрал кота и собаку», рассказал JustMediaВалерийГорелых.

После этого сожители окончательно решили разъехаться. Следствие выдвинуло несколько версий случившегося. По одной из них, молодойчеловек взорвал гранату, чтобы отомстить своей подруге. Другая версия — квзрыву привело неосторожное обращение с пиротехничнским устройством.

В январе это уже второй взрыв, произошедший после семейной ссоры. Во время новогодних каникул в Верхней Салде пенсионер взорвал дом в ответ на просьбу жены перестать пить.