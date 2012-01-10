До «Старого Нового Рока» осталось несколько дней

Как рассказали в пресс-службе фестиваля, один из хедлайнеров, группа «Fools Garden» представит свой новый альбом «High Times». Также на фестивале выступят «Воплi Вiдоплясова», «Запрещенные барабанщики», «ХЗ», «Старый приятель», Ромарио, Алексей Ревенко, Radikkl Beatz, «Рабфак», Mordor и несколько десятков лучших молодых рок-групп страны.

На этот раз фестиваль разместится на четырех сценах. Помимо традиционных – главной, позитивной и альтернативной – организаторы решили сделать и хип-хоп-площадку.

По традиции, и на этой сцене будут свои хедлайнеры, ими станут Killa Gram, «25/17» и «Песочные люди» отметили в оргкомитете.

Кроме того, будет работать кинозал. Откроют и закроют фестиваль его традиционные ведущие Дед Отмороз - Владимир Шахрин, и Заяц-Шаловливый палец - Владимир Бегунов.

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