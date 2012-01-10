Facebook стал частой причиной разводов

В основном, супруги ссорятся из-за неподобающих сообщений представителям противоположного пола, из-за нехороших комментариев друг о друге и из-за обсуждений с друзьями поведения второй половины. Проследить переписку в социальной сети совсем не сложно. А пользователи зачастую могут, заболтавшись, опубликовать информацию как о своей личной жизни, так и, к примеру, о своих счетах в банке.