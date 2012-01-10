Facebook стал частой причиной разводов
10 января 2012, 18:17ОбществоВалерия Лошкарева
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Британский сайт Divorce-Online провел исследование и выяснил, что в 33% случаев среди причин разводов мелькает слово Facebook.
В основном, супруги ссорятся из-за неподобающих сообщений представителям противоположного пола, из-за нехороших комментариев друг о друге и из-за обсуждений с друзьями поведения второй половины. Проследить переписку в социальной сети совсем не сложно. А пользователи зачастую могут, заболтавшись, опубликовать информацию как о своей личной жизни, так и, к примеру, о своих счетах в банке.
Между тем, сервис микроблогов Twitter упоминается лишь в 20 ходатайствах и опять же по причинам публичных обсуждений супругами друг друга.
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