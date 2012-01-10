Ford показал прообраз будущего Mondeo

Как отмечают в пресс-службе компании, в своем облике автомобиль сочетает силуэт с округлыми линиями и свежую внешность, ведь это самая последняя модель в списке новинок Ford, которая последовала за Fiesta 2008 года и Focus III. Впрочем, серийный Mondeo нового поколения будет отличаться от него передними фарами и набором двигателей в линейке. В частности, ожидается, что помимо двух бензиновых четырехцилиндровых EcoBoost объемом 1,6 и 2,0 л европейский вариант седана будет оснащаться и двумя дизелями объемом 2,0 и 2,2 литра. Будут ли на рынках Старого Света гибридные модификации, пока не сообщается.

Добавим, что в случае с 2,0-литровым бензиновым агрегатом новинка может быть оснащена системой полного привода. Кроме того, новый Fusion для американского рынка получил систему удержания автомобиля на занимаемой полосе движения, систему адаптивного круиз-контроля, систему активной помощи при парковке и MyFord Touch, а также технологию Auto-Start-Stop. Начиная с 2013 года автомобиль будет производиться на мощностях Ford в Эрмосильо (Мексика), а через некоторое время его выпуск начнется и на международном заводе AutoAlliance в городе Флэт Рок (Мичиган). Позже в этом году седан появится в шоу-румах Ford в Северной и Южной Америке, а под именем Mondeo автомобиль будет представлен в странах Азии и Европы в следующем году.