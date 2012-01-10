Концепт шикарного купе Lexus LF-LC представлен официально

Автомобиль создан преимущественно в американском дизайн-центре фирмы в калифорнийском Ньюпорт-Бич. LF-LC украшает целый ряд эффектных решений: псевдотрехмерная радиаторная решетка в форме песочных часов, вертикальные противотуманные фары, множество светодиодов, стеклянная крыша.

Внутри сделано все для того, чтобы машина развлекала не только водителя: мультимедийная система оснащена переносными сенсорными дисплеями, еще по дисплею встроено в каждую из дверей - они заменяют традиционные кнопки настройки сидения и опускания стекол.

О двигателе подробностей нет, Lexus лишь сообщает, что автомобиль будет оснащен задним приводом и системой Advanced Lexus Hybrid Drive.