Концепт шикарного купе Lexus LF-LC представлен официально
Lexus на моторшоу в Детройте официально представил свой концепт 4-местного купе LF-LC. Японцы уверяют, что о серийном производстве речи не идет, и упирают на то, что концепт демонстрирует направление дизайна будущих моделей в ближайшие два года, но у СМИ другое мнение.
Автомобиль создан преимущественно в американском дизайн-центре фирмы в калифорнийском Ньюпорт-Бич. LF-LC украшает целый ряд эффектных решений: псевдотрехмерная радиаторная решетка в форме песочных часов, вертикальные противотуманные фары, множество светодиодов, стеклянная крыша.
Внутри сделано все для того, чтобы машина развлекала не только водителя: мультимедийная система оснащена переносными сенсорными дисплеями, еще по дисплею встроено в каждую из дверей - они заменяют традиционные кнопки настройки сидения и опускания стекол.
О двигателе подробностей нет, Lexus лишь сообщает, что автомобиль будет оснащен задним приводом и системой Advanced Lexus Hybrid Drive.
Издание Worldcarfans, впрочем, полагает, что модель пойдет в серию на замену модели SC в 2015 году. Предположительно, модель будет оснащена 5-литровым двигателем V8 мощностью около 500 л.с., с которым машина сможет разгоняться до сотни менее чем за 5 секунд.