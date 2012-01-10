На китайском телевидении ввели ограничение на показ развлекательных программ
10 января 2012, 09:06ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Правительство страны сочло, что в эфире их слишком много и это не идет на пользу зрителям.
Согласно новым правилам, количество развлекательных передач должно резкосократиться: вместо 126 останется 38. С шести до полуночи каждый каналобязан уделять не менее двух часов информационным передачам.Обязательными стали и получасовые сводки новостей. Число лёгких программотныне - не более двух в неделю. Вот уж действительно делу время,потехе час.
Главная жертва запрета - десятки местных каналов, которые благодаряспутниковой ретрансляции смотрит вся страна. На Центральном телевидениивсе и раньше было благопристойно, а вот провинциальные каналы, лишившисьрейтинговых передач, потеряют и рекламные деньги. В борьбе зарекламодателя чиновники принимают сторону Центрального телевидения, и наместах кое-кто намекает, что небескорыстно.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей