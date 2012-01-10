На китайском телевидении ввели ограничение на показ развлекательных программ

Согласно новым правилам, количество развлекательных передач должно резкосократиться: вместо 126 останется 38. С шести до полуночи каждый каналобязан уделять не менее двух часов информационным передачам.Обязательными стали и получасовые сводки новостей. Число лёгких программотныне - не более двух в неделю. Вот уж действительно делу время,потехе час.