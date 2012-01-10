На TagilCity.ru пройдет проверка голосов за участников в фотоконкурсе «Город праздника»

«Город праздника»- это фотоконкурс новогодних украшений, который радовал взор посетителей портала с декабря. Это около 100 участников, более 1000 голосов и, конечно, настоящие новогодние шедевры.

Но чтобы определить победителей в трех номинациях, необходимо проверить голоса, отданные за участников, на честность. Как показала практика, иногда участники и их болельщики хитрят и накручивают голоса, но это, конечно, определяется особым способом (который мы держим в тайне). Поэтому после проверки голосов лидеры могут поменяться.

С 10 по 11 января будут проверены все голоса, подведены итоги и уже на этой неделе мы пригласим на награждение наших счастливых победителей.

Кстати, кроме многочисленных призов от наших партнеров для победителей, всех участников ждут памятные дипломы!

На фото работа одного из участников конкурса.