Назван лучший муниципальный служащий Нижнего Тагила
Победителем конкурса «Лучший муниципальный служащий города Нижний Тагил» стал главный специалист юридического отдела городской администрации Михаил Черепанин. Конкурс проводился в Нижнем Тагиле впервые. Его результаты стали известны на собрании мэрии, посвященном итогам 2011 года.
В ходе встречи глава Нижнего Тагила Валентина Исаева отметила, что в уходящем годупозитивные результаты были достигнуты по всем направлениям. Успешноработали предприятия, развивалась экономика, росли объемы промышленногопроизводства, улучшилась ситуация на рынке труда.
Более чем в два раза увеличилось количество построенного жилья. 48молодых семей получили сертификаты на приобретение жилья, в том числе 27– исключительно за счет средств местного бюджета.
Решалась очень важная проблема последних лет – нехватки мест в детскихсадах. После капитального ремонта открыт детский садик на Красном Камне,завершено строительство детсада на Гальяно-Горбуновском массиве.
Началась масштабная модернизация здравоохранения. Средняя зарплатапедагогов почти сравнялась с заработной платой на промышленныхпредприятиях. Эти и другие достижения уходящего года в разных сферахжизни были отмечены на мероприятии.
В заключение Валентина Исаева вручила муниципальным служащим почетныеграмоты и благодарственные письма за эффективную работу и успешноевыполнение планов и заданий 2011 года.
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