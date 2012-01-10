Назван лучший муниципальный служащий Нижнего Тагила

В ходе встречи глава Нижнего Тагила Валентина Исаева отметила, что в уходящем годупозитивные результаты были достигнуты по всем направлениям. Успешноработали предприятия, развивалась экономика, росли объемы промышленногопроизводства, улучшилась ситуация на рынке труда.

Более чем в два раза увеличилось количество построенного жилья. 48молодых семей получили сертификаты на приобретение жилья, в том числе 27– исключительно за счет средств местного бюджета.

Решалась очень важная проблема последних лет – нехватки мест в детскихсадах. После капитального ремонта открыт детский садик на Красном Камне,завершено строительство детсада на Гальяно-Горбуновском массиве.

Началась масштабная модернизация здравоохранения. Средняя зарплатапедагогов почти сравнялась с заработной платой на промышленныхпредприятиях. Эти и другие достижения уходящего года в разных сферахжизни были отмечены на мероприятии.

В заключение Валентина Исаева вручила муниципальным служащим почетныеграмоты и благодарственные письма за эффективную работу и успешноевыполнение планов и заданий 2011 года.