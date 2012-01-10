Никакие страшные аварии на дорогах не омрачили тагильчанам праздники
10 января 2012, 18:40ОбществоВалерия Лошкарева
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За новогодние каникулы в Нижнем Тагиле и пригороде произошло 17 ДТП, в которых пострадали 26 человек, в том числе двое детей.
К счастью, никто не погиб. И большинство пострадавших после оказания первой помощи отправились домой. В новогоднюю ночь аварий с пострадавшими нижнетагильские госавтоинспекторы не зарегистрировали.
В нетрезвом состоянии за руль тагильчане в праздники садились не так уж часто. По крайней мере, за 10 дней инспекторам ГИБДД встретились лишь 39 таких нарушителей. А всего за каникулы правила дорожного движения нарушили более 3,5 тысяч автомобилистов. И почти втрое меньше пешеходов.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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