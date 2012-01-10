Никакие страшные аварии на дорогах не омрачили тагильчанам праздники

К счастью, никто не погиб. И большинство пострадавших после оказания первой помощи отправились домой. В новогоднюю ночь аварий с пострадавшими нижнетагильские госавтоинспекторы не зарегистрировали.

В нетрезвом состоянии за руль тагильчане в праздники садились не так уж часто. По крайней мере, за 10 дней инспекторам ГИБДД встретились лишь 39 таких нарушителей. А всего за каникулы правила дорожного движения нарушили более 3,5 тысяч автомобилистов. И почти втрое меньше пешеходов.