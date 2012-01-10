Ремни безопасности и детское кресло спасли жизнь трем детям
10 января 2012, 09:36ОбществоРОман БОТов
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В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. Установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2115, мужчина 1980 года рождения, не справился с управлением на скользкой дороге.
Автомобиль занесло, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Chevrolet Niva.
В момент ДТП в автомобиле ВАЗ-2115 находилась семья из пяти человек, в том числе два мальчика, восьми и двух лет, и девочка в возрасте 14 лет. Все они получили травмы и были госпитализированы. Водитель Chevrolet Niva также был доставлен в больницу с переломом ноги.
В ГИБДД отмечают, что более трагических последствий удалось избежать благодаря тому, что все дети были пристегнуты ремнями безопасности, а младший находился в детском кресле.
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