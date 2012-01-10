Ремни безопасности и детское кресло спасли жизнь трем детям

В момент ДТП в автомобиле ВАЗ-2115 находилась семья из пяти человек, в том числе два мальчика, восьми и двух лет, и девочка в возрасте 14 лет. Все они получили травмы и были госпитализированы. Водитель Chevrolet Niva также был доставлен в больницу с переломом ноги.