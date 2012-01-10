Семьи с приемными детьми Дзержинского района поздравили с Новым годом и Рождеством

В преддверии Нового 2012 года начальник управления Маргарита Поводырь и начальник отдела опеки и попечительства Татьяна Глухова приехали к приемной семье Селяевых. Людмила Аркадьевна и Владимир Сергеевич воспитывают 4 родных детей и 4 приемных ребенка.

Большая и дружная семья Селяевых встретила гостей в уютном, просторном доме. За чашкой ароматного чая Селяевы рассказали о планах на будущее, поделились секретами семейного счастья. На память о встрече остались фотографии, а также подарки рассказали в управлении социальной защиты населения по Дзержинскому району.

А 30 декабря в управлении социальной защиты населения по Дзержинскому району состоялась встреча с приемными родителями, в ходе которой специалисты управления рассказали об исполнении в 2011 году законов Свердловской области, касающихся приемных семей.

Начальник управления Маргарита Поводырь поздравила приемных родителей с Новым годом и Рождеством и вручила сладкие подарки, предоставленные детям депутатом Законодательного Собрания Свердловской области Еленой Чечуновой.

В настоящее время в Дзержинском районе 18 приемных семей, в которых воспитываются 36 детей, оставшихся без попечения родителей.

Информация и фото предоставлены управлением социальной защиты населения по Дзержинскому району.