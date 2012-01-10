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Семьи с приемными детьми Дзержинского района поздравили с Новым годом и Рождеством
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Семьи с приемными детьми Дзержинского района поздравили с Новым годом и Рождеством

10 января 2012, 13:02ОбществоВалерия Лошкарева
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