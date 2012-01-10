Серебренная монета из Олимпийской серии «Фигурное катание» нашла своего героя
Банк24.ру наградил клиента, оформившего 195-тисячную «юбилейную» карту, серебренной монетой из Олимпийской серии «Фигурное катание» стоимостью 6 тысяч рублей. Победителем стала Антонина Анатольевна Шукшина.
Когда заказывала себе кредитную карту через Интернет-банк, даже не думала, что к отличному сервису получу еще и такой великолепный подарок. С Банком24.ру сотрудничаю уже 5 лет, пользовалась всеми продуктами, которые предлагает банк. И как физическое лицо, и как индивидуальный предприниматель я полностью удовлетворена этим сотрудничеством, особенно функционалом Интернет-банка, который позволяет решать все финансовые вопросы в срок, без выездов из офиса.Поздравляю Банк24.ру с Наступающим Новым годом рассказала счастливая победительница Антонина Анатольевна Шукшина.
Кредитные картыот Банка24.ру позволяют вам не откладывать желаемые покупки, и дают шанс стать победителем акции «Золотой марафон».
Торопитесь! Клиент, оформивший 200-тысячную карту, получит золотую монету «Олимпийской серии» - приятное дополнение к новогоднему подарку и отличная инвестиция в будущее.
Напомним также, что акция действует до 15 января 2012 года при оформлении пластиковых карт в офисах Банка24.ру в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Челябинске. При этом стоит особо отметить, что шанс получить золотой подарок есть не только у тех клиентов, которые впервые пришли оформлять карту Банка24.ру, но и у тех, кто переоформляет прежнюю карту, срок действия которой закончился.