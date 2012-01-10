«ТагАЗ» разработал свое «четырехдверное купе»
10 января 2012, 09:39ОбществоРОман БОТов
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Журнал «За рулем» опубликовал шпионские фотографии прототипа новой собственной модели Таганрогского автозавода, который запечатлели на территории предприятия.
По информации издания, «четырехдверное купе» завода «ТагАЗ» может быть построено на агрегатах одного из корейских производителей. Сборка и продажи этого автомобиля, как ожидается, начнутся к лету текущего года. Более подробной информации о новинке пока нет.
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