Теперь контролировать осужденных свердловчан будут с помощью электронных браслетов

Несколько комплектов для аудиовизуального контроля, которые еще называют «электронными браслетами», проходили испытания в уголовно-исполнительных инспекциях Екатеринбурга, Каменска-Уральского и других городов Среднего Урала в течение 2011 года. Тестирование проводилось с целью выявить и устранить возможные недостатки, предотвратить неисправности, наиболее часто возникающие в процессе эксплуатации сообщает пресс-служба ГУФСИН области.

Тестовые проверки проводились на сотрудниках уголовно-исполнительной системы. В настоящее время «браслеты» используются для обеспечения контроля над гражданами, осужденными к наказанию в виде ограничения свободы. В соответствии со статьей 53 УК РФ, ограничение свободы устанавливается решением суда в качестве наказания за преступления небольшой и средней тяжести, если суд считает возможным исправление осужденного без тюремного заключения.

Ограничение свободы заключается в том, чтобы не уходить из дома в определенное время суток, не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы территории определенного муниципалитета, не изменять место жительства или пребывания.

СЭМПЛ предназначена контролировать перемещение и местонахождение приговоренных к ограничению свободы. Сама система представляет собой сложный комплекс электронных устройств. Одной из основных частей является электронный браслет, который внешне напоминает наручные часы, но предназначен для ношения, как на руке, так и на ноге. В герметичный корпус этих «часов» устанавливается маячок, передающий информацию о местонахождении осужденного на сервер.

С помощью стационарного контролирующего устройства (СКУ) и мобильного контролирующего устройства (МКУ) за носителем браслета ведется наблюдение дома и при передвижении по городу или району. Исходя из названия, СКУ устанавливается по адресу проживания осужденного, в случае если речь идет о приговоре в виде «домашнего ареста» или о запрете покидать место жительства в определенное время суток. Его радиус действия около 100 метров. МКУ, в свою очередь, крепится на пояс приговоренного к ограничению свободы, если наложенные на него запреты позволяют передвигаться по городу.

По словам сотрудницы уголовно-исполнительной инспекции Оксаны Осиповой, испытывавшей действие устройств в тестовом режиме, что называется, на себе, «браслет» и МКУ достаточно миниатюрны и по размерам, и по весу и не вызывают неудобства при ношении.

«После того, как я проверила работоспособность устройства, было принято решение об его использовании в отношении осужденного. Его поведение заметно изменилось, - Отметила Оксана Осипова. - Он стал гораздо более дисциплинированным, существенно ограничил круг общения и неукоснительно соблюдал наложенные на него ограничения».

Браслет связан с МКУ и (или) СКУ. Устройства с помощью спутниковой системы позиционирования регистрируют текущее местоположение подконтрольного лица и передают соответствующую информацию на сервер. Осужденный не должен выходить за пределы действия контролирующих устройств. В случае если сигнал «браслета» будет потерян, при попытке снять или сломать устройство на сервер также будет передано соответствующее сообщение. А сервер уже проинформирует об этом специалистов уголовно-исполнительных инспекций, которые обязаны предпринять к нарушителю меры воздействия, предусмотренные УИК РФ.

В 2012 году работа по дальнейшему внедрению системы электронного мониторинга подконтрольных лиц будет продолжена. По словам заместителя начальника отдела по руководству уголовно-исполнительными инспекциями ГУФСИН Светланы Ботиной, уже в начале 2012 года в Свердловскую область поступят 600 комплектов СЭМПЛ. После заключительной тестовой проверки на исправность все они будут использованы для контроля над лицами, приговоренными к ограничению свободы, а также гражданами, отбывающими наказание в колониях-поселениях.