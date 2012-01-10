«Тойота» привезла в Детройт концептуальный гибрид

Подробностей о «новой гибридной технологии» пока нет. В официальном пресс-релизе «Тойоты» говорится лишь о том, что силовая установка следующего поколения будет компактнее, экономичнее и экологичнее, и обеспечит автомобилям больший запас хода. Причем речь идет в первую очередь о подзаряжаемых от электросети гибридах. На крыше концепт-кара при этом разместили две крупные солнечные батареи, которые способны питать бортовую электронику во время стоянок.

Про мультимедийный комплекс гибрида NS4 информации пока тоже мало. Известно, что «Тойота» разрабатывает его совместно с компаниями Microsoft, Salesforce и Intel, и что он будет включать в себя сенсорный дисплей, поддерживающий технологию «мультитач», с интерфейсом, выполненном в стиле современных смартфонов. Кроме того, электроника сможет анализировать предпочтения водителя и в соответствии с этим оптимизировать работу всех бортовых систем.

Концептуальный гибрид стал также площадкой для дебюта новой технологии предотвращения аварий, которая в будущем появится и на других «тойотах», – она способна распознавать объекты на дороге даже в ночное время. На NS4 установлены также адаптивные фары головного света, система слежения за слепыми зонами, система контроля рядности движения, а боковые и внутрисалонное зеркала заднего вида заменены на широкоугольные видеокамеры.