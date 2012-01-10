Врачи советуют прислушаться к своему организму в первый рабочий день

В первую очередь, стоит прислушаться к своим желаниям. Если Вам отдыхать надоело, и Вы готовы броситься в омут с головой – вперед! Ну а если Ваш организм дает понять, что ему трудно сразу настроиться на рабочий лад, не стоит насиловать его. Попробуйте не перенапрягаться, дать «раскачаться» сонному организму – и он ответит вам благодарностью. Уже на второй или третий рабочий день Вам станет легче просыпаться под звук будильника, и Вы привыкнете к прежнему режиму питания советует врач Нижнетагильской психотерапевтической службы Игорь Михеев.