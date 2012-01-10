Врачи советуют прислушаться к своему организму в первый рабочий день
Первый рабочий день после долгих новогодних каникул может стать большим стрессом для расслабленного праздниками организма. Привыкнув спать до обеда, есть больше и чаще, чем обычно, человек зачастую не может сразу войти в привычный рабочий ритм.
В первую очередь, стоит прислушаться к своим желаниям. Если Вам отдыхать надоело, и Вы готовы броситься в омут с головой – вперед! Ну а если Ваш организм дает понять, что ему трудно сразу настроиться на рабочий лад, не стоит насиловать его. Попробуйте не перенапрягаться, дать «раскачаться» сонному организму – и он ответит вам благодарностью. Уже на второй или третий рабочий день Вам станет легче просыпаться под звук будильника, и Вы привыкнете к прежнему режиму питания советует врач Нижнетагильской психотерапевтической службы Игорь Михеев.
По рекомендации специалиста, если настроение в первый рабочий день не на высоте, можно постараться найти плюсы в выходе на работу. «Ну наконец-то я займусь чем-нибудь полезным», «У меня интересная и любимая работа», «Появилась возможность увидеть коллег и поделиться с ними впечатлениями от праздников» - эти и другие, только Вам известные, стимулы, помогут поднять настроение и сделать выход на работу не обременительным.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru