Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Жители нескольких домов Нижнего Тагиле «утонули» в горах мусора, пока сотрудники УК отмечали новогодние праздники
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Жители нескольких домов Нижнего Тагиле «утонули» в горах мусора, пока сотрудники УК отмечали новогодние праздники

10 января 2012, 19:53ОбществоВалерия Лошкарева
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?