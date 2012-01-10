Жители нескольких домов Нижнего Тагиле «утонули» в горах мусора, пока сотрудники УК отмечали новогодние праздники

В праздники постепенно стал наполняться мусоропровод. Сначала уровень мусора достигал первого этажа, потом второго и так далее. В итоге вчера я попыталась выкинуть мусор на шестом этаже, и поняла, что мусоропровод попросту переполнен. Уровень отходов достиг шестого этажа. За десять дней мусор никто не вывозил. Преставляете, какой запах стоит у нас в подъезде? рассказывает жительница дома 7 по улице Валегинская Александра.

За все праздники ни разу не видел дворника. Так же не видел мусоровозов. Нас решили похоронить под грудой мусора? сетует житель этого же дома Игорь.

По информации жильцов, они неоднократно сообщали о происшествии в Управляющую компанию, на что им отвечали, что уборщик уволился и собрать мусор в баки, а потом выставить их к подъезду попросту некому. Никаких экстренных мер сотрудниками компании по сбору и вывозу мусора из подъезда принято не было.

Сегодня в первый рабочий день года корреспондент Tagilcity.ru позвонила в УК и поинтересовалась, когда будет решена проблема в этих домах. Сотрудники Управляющей компании Дзержинского района сообщили, что ситуация под контролем. А по адресу Алтайская, 31 проблема уже решена. По их словам, произошла аварийная ситуация, которую не мог решить уборщик. Требовалась помощь более квалифицированного персонала, производящего ремонт и очистку мусоропровода, который в праздники попросту не работает.

Получается, что своевременное предотвращение аварийных ситуаций в выходные и праздничные дни для этой Управляющей компании – непосильная задача. Как бороться с бездействием Управляющей компании? Есть два пути.

Можно составить подробную жалобу на компанию в Управление по ЖКХ Нижнего Тагила. Другой способ – сменить эту УК на более добросовестную. Для этого на общем собрании собственников жилья необходимо выбрать новую Управляющую компанию. Далее расторгается договор с прежней УК (расторгнуть можно и договор до истечения срока его действия, если указать весомую причину) и заключается новый. Конечно, эта процедура непростая и связана с большой волокитой, но иногда бывает необходима и, что самое главное, полезна.